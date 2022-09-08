Ситуация на контейнерном рынке стала стабилизироваться, кроме северо-запада РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на российском контейнерном рынке стабилизируется, исключением является северо-западный регион, где контейнеропоток практически остановился. Об этом сообщил генеральный директор группы "Дело" Дмитрий Паньков на брифинге в рамках ВЭФ-2022.

"Считаю, что ситуация в принципе, за исключением северо-запада, стабилизируется. Если изначально был резкий дисбаланс между экспортом и импортом, то сейчас ситуация выровнялась. Что будет происходить дальше, предсказать сложно", - сказал Паньков.

По его словам, в портах Дальнего Востока "все забито" контейнерами, при этом груза больше, чем в прошлом году, когда в регионе были контейнерные заторы. После ухода европейских контейнерных линий нишу заняли небольшие китайские перевозчики.

"Если мы говорим про юг, то там мы видим пока замещения объемов со стороны новых операторов. Практически те же турецкие линии, которые ходили на данном направлении, они и ходят", - добавил он.

На северо-западе, по его словам, ситуация крайне сложная. "Наши предсказания по поводу падения на 90-95% сбываются. Мы видели такой июнь, июль и такой же август. Но учитывая работу за первые 5 месяцев, когда терминалы сработали достаточно хорошо, потом они работали по остаточному принципу, плюс была эвакуация порожних контейнеров выбывших линий, то нарастающим итогом падение (за 7 месяцев) составило порядка 45%", - сказал Паньков.

По его словам, статистику перевалки контейнеров по итогам 2022 года корректнее прогнозировать по бассейнам, так как ситуация в них различается, и общая цифра "картины не дает".

В северо-западном регионе по итогам 2022 года Паньков прогнозирует падение в пределах 65-70%. В Азово-Черноморском бассейне и на Дальнем Востоке контейнерооборот будет "в пределах объемов прошлого года, как минимум, это не должно быть меньше", - полагает он.

Контейнерные терминалы Global Ports на северо-западе будут частично переориентированы на работу с неконтейнерными грузами, напомнил Паньков. Контейнерные объемы будут замещаться удобрениями, ломом, продукцией машиностроения.

Отказываться полностью от контейнерных грузов на терминалах северо-запада группа не планирует. Паньков отметил, что перепрофилировать "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург) будет достаточно сложно, так как он является специализированным терминалом. Терминал "Петролеспорт" (ПЛП, Санкт-Петербург) является многофункциональным, его инфраструктура позволяет обрабатывать неконтейнерные грузы.