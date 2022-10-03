Российский контейнерный рынок сократился за 8 месяцев на 15,6%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России по итогам восьми месяцев 2022 года сократился на 15,6% в годовом измерении, до 3,6 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

Импорт снизился на 16%, до 1,3 млн TEU, экспорт - на 21%, до 1,1 млн TEU. Транзитные перевозки выросли на 22%, составив 493 тысячи TEU, внутренние отправки - на 2%, до 722 тысяч TEU.

В августе 2022 года рынок сократился на 13,4% по сравнению с прошлогодним августом и составил 468,4 тысячи TEU. При этом относительно июля рынок вырос на 23%.

Импортные перевозки снизились на 5% по сравнению с августом 2021 года, при этом отправки через Дальний Восток выросли на 36%. Экспортные отправки сократились на 27% относительно аналогичного месяца прошлого года. При этом по сравнению с июлем 2022 года рост составил 13%. Экспорт через Дальний Восток России вырос на 24% относительно июля 2022 года и на 50% по сравнению с августом прошлого года.

Транзитные отправки снизились на 16% относительно августа прошлого года, а относительно июля 2022 года выросли на 53%. Внутренние перевозки сократились на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом по сравнению с июлем 2022 года рост составил 5%.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети ОАО "РЖД", внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот группы состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.