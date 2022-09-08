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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Застрявших в Приморье из-за тайфуна туристов вывезут суда Тихоокеанского флота

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Туристов, которые после отдыха на побережье Приморья не могут вернуться домой из-за тайфуна "Хиннамнор", вывезут судами Тихоокеанского флота, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

"Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с побережья Лазовского округа, из порта Преображения и доставки сюда дизельного топлива", - написал Кожемяко в четверг в телеграм-канале.

В Лазовском округе после тайфуна повреждены более 15 мостов, семь поселков остались без сообщения с райцентром, не везде есть электричество и связь.

Глава региона добавил, что гуманитарную помощь в пострадавшие от стихии районы доставляет МЧС.

В четверг доставлено около 3,5 тонн груза: продукты, вода, газовые печи и баллоны. В пятницу из Владивостока будет направлена очередная партия гуманитарной помощи.

Режим ЧС из-за последствий тайфуна "Хиннамнор" введен в шести муниципалитетах края - Дальнереченском, Шкотовском районах, Находкинском, Партизанском городских округах, Анучинском, Кавалеровском муниципальных округах. В крае подтоплено 18 многоквартирных домов, 85 частных, 228 придомовых территорий. Отрезаны от транспортного сообщения 49 населенных пунктов, 23 моста повреждено. В крае развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 79 человек, в том числе 17 детей.

Приморский край
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