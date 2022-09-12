Три человека погибли во время тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами тайфуна "Хиннамнор", обрушившегося на Приморье на прошлой неделе, стали три человека, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"Тайфун прошел быстро, но принес очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину", - сказал Кожемяко в понедельник в эфире радиостанции "Владивосток FM".

Ранее власти сообщали об одной погибшей в селе Кишиневка женщине.

Отрезанными остаются 13 населенных пунктов. Последствия стихии ликвидируют спасатели, энергетики, дорожные службы. Тихоокеанский флот выделил корабли для вывоза отдыхающих, которые из-за размытых дорог и мостов не могут покинуть морское побережье.

Также для восстановления дорог планируется привлечь специалистов из других регионов, в том числе Хабаровского края, Сахалинской области, добавил глава Приморья.

Губернатор напомнил, что ранее обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального уровня из-за последствий тайфуна.