Путина попросили о поручении спланировать развитие трассы М-12 до Владивостока

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо для связанности территорий от Екатеринбурга до Владивостока спланировать дальнейшее развитие трассы М12 Москва-Казань, об этом президента РФ Владимира Путина попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Во исполнение ваших (Путина - ИФ) указаний мы работаем над обеспечением связанности территорий страны - от Санкт-Петербурга до Владивостока. Вообще это более 12 тыс. км. (...) У нас основные виды работ, Владимир Владимирович, в пятилетней программе есть. Но так как эти работы масштабные, мы бы просили вашего поручения все-таки в рамках продления программы до 2030 года все эти вопросы комплексно посмотреть, посмотреть финансирование, посмотреть этапность и первоочередность. Вот если мы таким плановым темпом будем идти. У нас есть возможность полноценную магистраль построить. Просим такого вашего поручения", - сказал Хуснуллин на открытии автомобильного движения на новых и реконструируемых участках.

Путин ответил: "Так и сделаем".

Хуснуллин добавил, что всего на этом маршруте находится 26 регионов в "прямом" влиянии, еще 26 - "в зоне притяжения ". Вице-премьер уточнил, что в рамках этой работы подготовлена возможность расширения дороги до четырех полос, строительство обходов городов.

"Например, дальше после Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову, обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги до Владивостока и обходной дороги вокруг Владивостока. Также предлагаем эти дороги увязать с логистическими центрами и портами. Предлагаем возможность увязать обязательно с развитием железной дороги с погранпереходами". - добавил Хуснуллин.

Также он предложил рассмотреть возможность выхода через Челябинск и Омск на границу с Казахстаном, через Горноалтайск - на границу с Монголией. Хуснуллин отметил, что планируется делать четырехполосную дорогу до Горноалтайска, а дальше нужно привести в порядок Чуйский тракт.

Он добавил, что рассматривается возможность выйти через Читу на Забайкальск и связать дороги с Китаем и Северной Кореей через Владивосток.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что согласно пятилетнему плану в РФ приведут в нормативное состояние 85% дорог. Общий объем финансирования данной программы составит около 13,2 трлн рублей. По итогам реализации плана в стране будет построено и реконструировано около 4 тыс. км дорог.