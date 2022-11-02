Участок М-12 во Владимирской области откроют в начале декабря

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Движение почти по 60 км трассы М-12 во Владимирской области откроют в начале декабря, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду.

"Сегодня активно идет строительство трассы М-12, которая свяжет западную и восточную части страны. К настоящему времени уже открыт участок протяженностью 49 км, а в начале декабря будет открыта еще одна часть трассы длинной 57 км", - сказал Хуснуллин в своем выступлении в Совете Федерации.

Он сообщил, что к открытию готовится участок во Владимирской области с обходом областной столицы.

"Несмотря ни на что, строительство трассы М-12 ведется с опережением сроков. Это очень важно – транспортная инфраструктура имеет большое значение для развития регионов и для создания новых точек роста в регионах", - подчеркнул Хуснуллин.

Протяженность автодороги М-12 составит более 800 км.

С участием президента РФ Владимира Путина 8 сентября 2022 года на первом пусковом комплексе нулевого этапа М-12 в Московской области было открыто движение по 22,5 км трассы от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до федеральной дороги А-108 (Московское большое кольцо).

Первый этап трассы М-12 пройдет по территории Московской и Владимирской областей: от пересечения с А-108 до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга".