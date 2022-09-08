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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Комиссия Думы просит признать организацию Russian election monitor нежелательной в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев просит Генпрокуратуру признать нежелательной в России деятельность организации Russian election monitor.

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"Пискарев сообщил, что направил в Генпрокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM (Russian election monitor) нежелательной на территории РФ", - говорится в телеграмм-канале думской комиссии.

Председатель комиссии считает, что эта НПО пытается "дискредитировать избирательную систему, манипулировать сознанием избирателей" формировать негативный образ России за рубежом.

Сообщается, что организация финансируется правительством Германии.

Госдума Russian election monitor
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