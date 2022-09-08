Комиссия Думы просит признать организацию Russian election monitor нежелательной в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев просит Генпрокуратуру признать нежелательной в России деятельность организации Russian election monitor.

"Пискарев сообщил, что направил в Генпрокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM (Russian election monitor) нежелательной на территории РФ", - говорится в телеграмм-канале думской комиссии.

Председатель комиссии считает, что эта НПО пытается "дискредитировать избирательную систему, манипулировать сознанием избирателей" формировать негативный образ России за рубежом.

Сообщается, что организация финансируется правительством Германии.