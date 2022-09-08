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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Более ста представителей партий будут наблюдать за ходом электронного голосования

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что свыше ста наблюдателей от политических партий будут следить за ходом дистанционного голосования на предстоящих выборах.

"У нас более 100 человек, экспертов, наблюдателей от партий (за дистанционным голосованием), которые будут наблюдать за всем процессом. И у них впервые будет предоставленный доступ к блокчейну, к авторизованной базе данных, и целый ряд других механизмов, который позволит им в полной мере отследить, проконтролировать, как будет идти голосование, что на выходе, что на входе", - сказала Памфилова в четверг в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она выразила уверенность, что "в будущем это сработает на рост доверия, популяризацию этого вида голосования".

"Повторюсь, что ни в коем случае это не будет заменять традиционные (формы голосования), они идут параллельно, просто у наших избирателей расширяются возможности, больше выбора", - добавила глава ЦИК.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.

В дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах будут участвовать семь регионов РФ; для этого они смогут использовать федеральную платформу. Также онлайн-голосование будет проведено на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве; оно пройдет на московской платформе.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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