Путин поблагодарил всех участвовавших в возрождении комплекса "Саур-Могила"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто участвовал в возрождении мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, разрушенного в 2014 году, сообщает сайт Кремля в четверг.

"Хочу искренне поблагодарить всех, кто участвовал в возрождении комплекса "Саур-Могила". Знаю, что эта идея родилась еще несколько лет назад. И то, что она воплощена в жизнь, - заслуга многих людей и организаций, государственных и общественных структур", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что восстановление мемориального комплекса - "это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года".

"Эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны. Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и, так же как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу", - добавил Путин.

Глава государства отмечает, "Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году".

"Построенный на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков, он по праву назывался народным, был почитаем и по-особому любим. Здесь семьями отмечали День Победы, обязательно приходили сюда 8 сентября - в годовщину освобождения Донбасса от гитлеровцев", - добавил он.

"Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен. Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточенных боев отбили высоту, повторив подвиг предков. В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы", - отмечает Путин.

По его словам, отрадно, что этот величественный комплекс восстановлен максимально бережно.

"Его первоначальный облик сохранен: на легендарной высоте снова стоит обелиск, и рядом, как прежде, возвышается фигура советского солдата-победителя", - говорится в сообщении.

"Мы помним наших родных - фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах", - добавил он.

Президент подчеркивает, что "с болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов".

"Для России все это немыслимо. Мы - плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев - это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории", - отметил Путин.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР, разрушенный в 2014 году, восстановлен в сжатые сроки.

"С открытием возрожденного мемориала "Саур-Могила". Здесь вновь горит Вечный огонь", - говорится в сообщении телеграм-канала Мединского в четверг.

РВИО и Минобороны по поручению президента РФ восстановили 36-метровый гранитный обелиск, 12-метровую фигуру солдата и четыре исторических рельефа.

Саур-Могила - одна из высочайших точек Донбасса, которая в 1943 году была освобождена советскими войсками от нацистских оккупантов. В 2014 году мемориал освободителям был разрушен в результате боевых действий.