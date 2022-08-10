Фигуру Солдата Победы доставили к Саур-Могиле в ДНР

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Фигура Солдата Победы мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР доставлена для установки после воссоздания, сообщили в Российском военно-историческом обществе.

"Сегодня на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы - один ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к её техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место - к подножию стелы на вершине кургана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фигура доставлена к мемориальному комплексу в разобранном виде. Устанавливать ее будут по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции и облицованной гранитом 36-метровой стелы.

"Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Еще не вся - голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем ее сборку и установку", - сказал во время осмотра хода работы заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Восстановлением мемориала, разрушенного в 2014 году, занимаются РВИО и военно-строительный комплекс министерства обороны РФ. Все работы идут в соответствии с графиком, и в конце августа должны быть завершены. Открыть восстановленный мемориальный комплекс Саур-Могила планируется в сентябре.