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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

В России разработали первую вакцину от ротавируса

В России разработали первую вакцину от ротавируса
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в РФ вакцину от ротавируса, сообщили в воскресенье в ведомстве.

"Ученые РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в "Вконтакте".

В Роспотребнадзоре напомнили, что ротавирус - это острая кишечная инфекция, которой можно заболеть в любом возрасте, однако чаще всего заражаются дети от 1,5 до 2 лет.

Главный путь распространения ротавирусной инфекции - от человека к человеку, через зараженные предметы, немытые руки, пищу. Возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водной среде, как в открытых водоемах, так и в хлорированной воде, например, в бассейнах. Заражение также может произойти при чихании или кашле.

Как говорится в сообщении, "на сегодняшний день вакцинация против ротавирусной инфекции включена в национальный прививочный календарь по эпидпоказаниям".

Роспотребнадзор
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