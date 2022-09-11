Врио губернатора Томской области Мазур лидирует на выборах главы региона

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На выборах главы Томской области лидирует действующий врио губернатора Владимир Мазур с более 80% голосов по итогам обработки свыше 2% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, кандидат от "Единой России" Мазур набирает 80,04% голосов (3 тыс. 959).

На втором месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" - Галина Немцева (8,05%), на третьем - кандидат от КПРФ Андрей Петров (6%) и на последнем - кандидат от Партии пенсионеров Виктор Гринев (2,55%).

10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура.

В рамках текущих выборов на пост главы Томской области претендуют Мазур, депутат облдумы Немцева, вице-спикер гордумы Томска Петров и предприниматель Гринев.

Кроме того действующий глава республики Бурятия Алексей Цыденов, выдвинутый от партии "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 85,42% голосов после обработки 14,61% голосов.