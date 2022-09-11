Действующий глава Бурятии лидирует на выборах после обработки более 50% протоколов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, выдвинутый от партии "Единая Россия", лидирует на выборах руководителя региона с 86,13% голосов после обработки 54,97% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно информации Центризбиркома, на втором месте с 7,30% протоколов находится председатель комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко (КПРФ).

За ним следует заместитель председателя комитета Народного Хурала (республиканский парламент) по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Сергей Дорош, представляющий ЛДПР. По результатам обработки протоколов, он набрал 2,68%.

Директор ООО "Абсолют Страхование" Семен Матхеев, выдвинутый партией "Новые люди", идет на четвертом месте с 2,34% протоколов.