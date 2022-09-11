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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Действующие главы Карелии, Рязанской и Ярославской областей лидируют на выборах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий врио губернатора Рязанской области Павел Малков, выдвинутый от партии "Единая Россия", лидирует на выборах руководителя региона с 77,22% голосов после обработки первых 1,50% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте - кандидат от КПРФ Денис Сидоров - с 8,12% голосов; на третьем - от ЛДПР - Дмитрий Репников (6,24%). Следом за ними - кандидат от "Справедливой России - За правду" Григорий Парсентьев (3,56%) и от "Партии пенсионеров" - Наталья Рубина (3,51%).

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, занимавший эту должность с 2017 года, 10 мая подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Любимова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора экс-руководителя Росстата Малкова.

Между тем в Ярославской после обработки 1,06% протоколов с 84,95% голосов лидирует действующий врио губернатора Михаил Евраев, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

На втором месте - кандидат от КПРФ Михаил Парамонов (5,67%), на третьем - от "Коммунистов России" Игорь Милорадов (3,10%). Следом - кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов (2,61%) и от "Партии пенсионеров" Константин Тукеев (1,57%).

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Миронова с должности губернатора Ярославской области. Врио главы региона был назначен Михаил Евраев.

В Карелии, согласно данным ЦИК, по итогам обработки первых 0,22% протоколов, лидирует действующий глава Артур Парфенчиков. Кандидат от "Единой России" набирает 71,6% голосов.

На втором месте - кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Рогалевич - 19,75%, на третьем - кандидат от КПРФ Евгений Ульянов - 8,64% голосов, у кандидатов от партии "Демократическая партия России" Анатолия Дударина и Ивана Кадаяса от партии "Родина" 0% голосов.

Рязанская область Павел Малков Ярославская область Михаил Евраев
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