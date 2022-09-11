Врио главы Ярославской области Евраев лидирует на выборах главы субъекта

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 62,07% протоколов, действующий врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набирает 82,25% голосов избирателей на выборах главы региона, свидетельствуют данные информационного табло в избирательной комиссии Ярославской области.

На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Парамонов с 6,29% голосов, далее следует Владимир Смирнов (ЛДПР) - 4,17%, Игорь Милорадов ("Коммунисты России") набрал 3,24%, Константин Тукеев ("Партия пенсионеров") - 2,02%.

Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области 12 октября 2021 года. На этом поту он сменил Дмитрия Миронова, который досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу помощником президента.