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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области после обработки 99,87% протоколов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На выборах главы Томской области действующий врио губернатора Владимир Мазур от "Единой России" по итогам подсчёта почти 100% голосов набирает около 85% голосов, следует из данных ЦИК России.

Согласно данным Центризбиркома, Мазур набирает 84,94% голосов по итогам обработки 99,87% протоколов.

На втором месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" - Галина Немцева (6,09%), на третьем - кандидат от КПРФ Андрей Петров (5,32%), на последнем - кандидат от Партии пенсионеров Виктор Гринев (2,11%).

10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура.

Томская область Владимир Мазур
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