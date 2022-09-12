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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Более 20 компаний готовы стать участниками эксперимента по маркировке икры

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Стать участниками эксперимента по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых на сегодняшний день планирует 21 предприятие, занимающееся производством и переработкой рыбной продукции, говорится в сообщении "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) - оператора системы маркировки в РФ.

Среди этих компаний - рыбоперерабатывающий завод "Сокра", компания "Витязь-Авто", рыботоварная фирма "Диана", входящая в группу компаний "Русский икорный дом", "Приозерская рыбная компания", "Рыбстандарт" и др.

"В ходе эксперимента производителям будет бесплатно предоставлено оборудование и коды для их нанесения на продукцию. Бизнес сможет протестировать разные технические решения и принять участие в формировании наиболее комфортных условий для внедрения системы", - отметил руководитель новых товарных групп ЦРПТ Константин Сереженков (его слова процитированы в сообщении).

Проведение эксперимента по маркировке икры осетровых и лососевых рыб планируется с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.

"Наша компания планирует присоединиться к эксперименту с 1 ноября, чтобы протестировать полный цикл процесса маркировки и определить для себя наилучшие решения для нанесения кодов на продукцию", - заявил директор компании МБМ Леонид Брюшко (его слова также приведены в сообщении). МБМ занимается производством рыбопосадочного материала и воспроизводством рыб ценных пород.

"Сибрыбпром" поддерживает проведение эксперимента, маркировка позволит каждому покупателю в полной мере убедиться в легальности приобретенной продукции. Он сможет узнать информацию о статусе товаров, технологических операциях с ними, точках продаж и ценах икры по регионам. Бизнес должен получить выгоду от маркировки: если пресекут попадание нелегальной икры, это автоматом повысит конкурентоспособность легальных производителей. Одновременно прослеживаемость продукции - это одна из лучших мер борьбы с браконьерством, так как, если будет некуда сбывать икру, сам смысл нелегального рыболовства пропадает", - отметил заместитель гендиректора "Сибрыбпрома" Владимир Козлов.

По словам заместителя генерального директора "Романовского осетрового хозяйства" Юрия Зуева, в отрасли существует большая проблема контрафакта. "За наш продукт caviar выдают икру палтуса или поставляют "черное золото" контрабандой из Китая. Ввозить такую икру в РФ официально нерационально. Закупочная цена на такую продукцию будет существенно выше розничной цены на рынке. Именно по этой причине большинство икры из Китая ввозят контрабандой, не соблюдая при перевозке условий хранения, а продают под видом качественной астраханской икры. Однако, если внимательнее посмотреть на количество предлагаемой "астраханской" икры, то легко заметить, что в Астрахани нет такого количества осетрины. Маркировка может стать одним из инструментов в борьбе с контрафактом и браконьерством", - считает он.

ЦРПТ
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