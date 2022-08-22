Эксперимент по маркировке черной и красной икры предложили начать с 1 ноября

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке черной и красной икры в РФ может быть проведен с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ разработан Минпромторгом.

Предполагается, что эксперимент будет проведен в отношении икры осетровых (ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0) и лососевых (красная икра, ТН ВЭД 1604 32 001 0) видов рыб. Участие компаний в эксперименте в соответствии с предложением оператора маркировки "Оператор-ЦРПТ" будет бесплатным.

"Эксперимент будет носить добровольный характер, сами участники будут определять, какое количество производственных линий и видов продукции в него включать. Во время пилотного проекта компании не понесут никаких расходов, так как оборудование и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе", - сообщается в пресс-релизе ЦРПТ.

Как считает руководитель товарной группы оператора Константин Сереженков (его слова приведены в пресс-релизе), пилотный проект по цифровой маркировке икорной продукции позволит совместно с отраслью разработать единые подходы к внедрению маркировки и учесть особенности производства этой продукции. ЦРПТ готов обеспечить проведение эксперимента в установленные сроки.

По его словам, о решении принять участие в эксперименте заявляли такие лидеры рынка, как компания "Меридиан" и рыботоварная фирма "Диана", входящая в "Русский икорный дом". Позитивный отклик эта инициатива получила в Союзе астраханских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба".

Как сообщалось, изначально предполагалось провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, затем эксперимент был отложен. Его старт предварительно был перенесен на март 2023 года, сообщало Росрыболовство. Вместе с тем в июле в Совете Федерации выступили с предложением провести эксперимент в 2022 году, эту идею поддержал Минпромторг.

По оценке Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ, дополнительные доходы бюджета от введения маркировки икорной продукции могут составить 3,38 млрд рублей в год, доходы бизнеса от сокращения доли незаконного оборота – 8,2 млрд рублей.

Долю незаконного оборота эксперты НИФИ Минфина оценивают в 20,35%. Всего в России работает 1 244 производителя икорной продукции (без учета индивидуальных предпринимателей), из них крупных предприятий – 23, средних – 39, малых – 208, микропредприятий – 974, подсчитали в институте.

В 2021 году в России было произведено 70,9 тыс. тонн икры и заменителей икры (рост на 17,4%), что обусловлено существенным ростом объема производства икры лососевых рыб (почти в два раза).