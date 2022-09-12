Минфин устранит пробел в регулировании случаев непроведения автоконвертации DR

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предложил ввести правила рассмотрения заявок компаний на отсрочку или непроведение ими автоматической конвертации своих депозитарных расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях. На рассмотрение заявок компаний чиновникам предложено отводить около трех месяцев.

Проект такого постановления правительства опубликован для общественного обсуждения на портале для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов.

Процедура автоматической конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, которые учитываются в отечественных депозитариях, стартовала 15 августа. Ее проведение предусмотрено законом № 319-ФЗ от 14 июля 2022 года. Эмитенты, ранее получившие разрешение сохранить свои депозитарные программы, могли до 17 августа попросить Минфин об отсрочке автоконвертации или разрешение ее не проводить. Этим правом воспользовалась только АФК "Система", которой позволено иметь расписки до 13 мая 2023 года. Рассмотрено ли заявление компании, не сообщалось.

При этом до сих пор не внесены изменения в принятые весной 2022 года правила рассмотрения ходатайств компаний о сохранении DR с листингом на иностранных площадках, они оформлены постановлением правительства. В результате в них ничего не говорится о полномочиях правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России рассматривать заявления компаний о непроведении ими автоматической конвертации расписок.

Теперь этот пробел в нормативной базе устраняется: согласно опубликованному в понедельник проекту постановления, эта правкомиссия будет рассматривать соответствующие заявления компаний. В совокупности процедура может занимать до трех месяцев.

Этот срок складывается из следующих процедур: после получения заявки от компании Минфин должен будет в течение пяти рабочих дней направить ее копию в профильное министерство или - если она поступила от кредитной организации - в Банк России. У ЦБ или профильного министерства будет 10 рабочих дней на подготовку своего заключения относительной целесообразности выдачи компании разрешения не проводить автоконвертацию DR или осуществить ее после истечения срока на сохранение депозитарной программы. После получения ответов у комиссии будет 45 рабочих дней для принятия решения.

Кроме того, документ наделяет правкомиссию новым полномочием - отзывать выданные ранее разрешения на сохранение депозитарных программ за рубежом.

Весной 2022 года правкомиссия позволила временно или бессрочно сохранить программы депозитарных расписок 15 компаниям из 19-ти ходатайствовавших об этом (девять - бессрочно, ряд компаний - на год, МТС - на два месяца).