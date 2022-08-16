АФК "Система" попросила у Минфина разрешения не конвертировать ГДР до 13 мая 2023 г.

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" обратилось в Минфин РФ за разрешением не проводить автоматическую конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) корпорации до 13 мая 2023 года, сообщила АФК.

Весной "Система" получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на продолжение обращения ГДР за пределами РФ на срок до 13 мая следующего года.

В сообщении АФК говорится, что корпорация попросила Минфин не проводить автоматическую конвертацию расписок "до окончания разрешенного срока продолжения их обращения".

Обращение направлено в соответствии с федеральным законом № 319, который вступил в силу 14 июля и предусматривает возможность автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок российских компаний в акции без участия иностранного банка-депозитария. Конвертация расписок в акции проводится без участия держателей.

Процедура автоматической конвертации депозитарных расписок стартовала 15 августа. Российские эмитенты обязаны уведомить депозитарий о запуске такого процесса не позднее 19 августа 2022 года.

О проведении автоматической конвертации расписок, к примеру, уже заявили Сбербанк и ПАО "Ростелеком".

Компании, ранее получившие разрешение на сохранение своих депозитарных программ, могут ходатайствовать об отсрочке или об освобождении от автоматической расконвертации. Подать такое заявление в правкомиссию по иностранным инвестициям компании могут не позднее 17 августа.

В понедельник ЦБ сообщил, что процесс автоматической конвертации депозитарных расписок займет примерно 2,5-3 недели.