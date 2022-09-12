Песков не дает прогнозы о влиянии иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на поставки газа в Европу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не берутся прогнозировать, как иск "Нафтогаза" к "Газпрому" может отразиться на поставках российского газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень много всего непредсказуемого может быть в действиях как наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого, и здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что "Нафтогаз Украины" инициировал новый иск к "Газпрому" из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину, так как работает только одна точка входа. Пескова спросили, могут ли эти действия "Нафтогаза" спровоцировать полное отключение транзита со стороны России и полное прекращение поставок в Европу, в том числе по украинскому маршруту.

Песков в этой связи заметил, что Украина ранее "уже отключила ток по одной из ниток".

"Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться, тем не менее это было отключено. Поэтому какие решения будут приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить", - заявил он.

9 сентября стало известно, что "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд. "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме", - говорилось в сообщении "Нафтогаза".