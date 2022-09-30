Похолодание сократило закачку газа в хранилища ЕС до минимума

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Из-за похолодания закачка газа в хранилища Европы упала до минимума за сезон. При этом Латвия, где ситуация с запасами хуже всего по Европе, перешла к отбору газа из своего ПХГ.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в четверг был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 43,7 млн куб. м на 30 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

В Европе третий день подряд падает выработка электроэнергии за счет ветра. Если в понедельник ветряки обеспечили 22,8% энергобаланса по ЕС, то в четверг их вклад упал до 10,9%. При этом в Германии показатель составляет лишь 4,7%, а в Нидерландах и Бельгии - менее процента, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за сентябрь 2021 года был 9,6%.

Спотовая цена на газ в Европе выросла после заявления "Газпрома", что новый иск "Нафтогаза Украины" может нарушить транзит через страну. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1819 за тысячу кубометров. В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1790.

Этот сентябрь в Европе может стать самым холодным за последние 9 лет (с 2013 года). Температура воздуха в регионе более чем на два градуса ниже, чем годом ранее.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен. В используемых на нем двигателях Siemens выявлены утечки масла, и эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте. Он возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома". Кроме того, на этой неделе произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в сентябре работают со средней производительностью 59%, как и в августе. С 16 сентября в статистике отображаются поставки с нового приемного терминала в Нидерландах - EemsEnergy LNG.

Запасы газа в Европе

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас запасы выросли до 88,25%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (27 сентября) составил 0,18 процентного пункта. Это минимальное значение за сезон закачки. С другой стороны, растет отбор газа из хранилищ и в день заметного похолодания 28 сентября он превысил 25% объема закачки.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие - Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия. Вена демонстрирует четкий тренд на достижение целевого уровня запасов примерно к 1 октября, София и Будапешт также активизировали закачку, но могут опоздать к указанной дате на несколько дней.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - около 53%. Два дня, 27 и 28 сентября оператор отбирал газ из хранилища. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США немного улучшилась ситуация с закачкой газа в хранилища. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии. Также в сентябре-октябре на плановый ремонт на 17 дней остановится завод Cove Point мощностью 5,25 млн тонн в год, экспортируемые через него объемы также останутся на внутреннем рынке. Впереди ремонты и на других СПГ-заводах.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю остался таким же, как и за предыдущую - было аккумулировано 2,9 млрд куб. м.

Текущий уровень запасов составляет около 74%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы (ЕС преодолел этот уровень полтора месяца назад) и тем более России (свыше 90%).

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 6,5% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 9%.