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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Минфин отклонил предложение АКОРТ о легализации параллельного импорта алкоголя

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минфин России выступил против включения алкоголя в перечень товаров, параллельный импорт которых в РФ разрешен. Ранее с предложением разрешить параллельный импорт алкоголя выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту" и др.).

Свою позицию Минфин направил в правительство. Ведомство считает, что параллельный импорт алкоголя существенно увеличит риски ввоза в страну контрафактной продукции из-за сложностей дифференциации контрафактного и оригинального алкоголя при поставках без разрешения правообладателя, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией Минфина.

Таким образом, учитывая, что оборот алкогольной продукции сопряжен с высокими рисками причинения вреда жизни и здоровью граждан, Минфин не поддерживает предложение о включении алкоголя в перечень продукции для параллельного импорта.

Как сообщалось, с просьбой разрешить параллельный импорт алкоголя в РФ обратилась АКОРТ. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель президиума ассоциации Игорь Караваев.

АКОРТ указывала, что некоторые мировые поставщики алкоголя либо ушли с российского рынка, либо объявили о том, что покинут его в ближайшем будущем. "При этом заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство. Приверженность российского потребителя к конкретным брендам в данном сегменте значительно выше, чем в других товарных группах. На сегодняшний момент основные дистрибьютеры алкогольных напитков работают на остатках имеющего товара, активно сокращая ассортимент в результате снижения запасов. Новых поставок не заявлено", - говорилось в письме.

Доля международных компаний в импорте виски составляет 66%, рома - 63%, коньяка - 82%, игристых вин региона Шампань - 100%, говорил ранее Караваев. Заместить эти товары отечественными в короткие сроки, чтобы в полной мере обеспечить спрос в новогодний сезон, проблематично. На рынке пока недостаточно технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и есть определенные логистические сложности с поставками сырья, считает он.

Минфин РФ
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