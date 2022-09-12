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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Северный флот РФ провел учение с ракетными комплексами "Бастион" на острове в Арктике

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот отработал ведение оборонительных действий на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, сообщили в понедельник в пресс-службе СФ.

"В ходе учения была отработана выгрузка военной техники на необорудованное морское побережье острова, подготовка к стрельбе по морским целям береговыми ракетными комплексами "Бастион", а также тактические действия кораблей по защите морских коммуникаций в Арктике", - сообщили в пресс-службе.

По данным СФ, в учении были задействованы экипажи большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко" и большого десантного корабля "Александр Отраковский" из состава арктической группировки Северного флота, а также личный состав тактической группы, дислоцированной на острове Котельный.

"Сегодня корабли арктической группировки принимают топливо от большого морского танкера "Сергей Осипов" в бухте Темп возле острова Котельный в море Лаптевых", - сообщил флот.

Там отметили, что после пополнения запасов БПК "Адмирал Левченко", БДК "Александр Отраковский" и большой морской танкер "Сергей Осипов" продолжат действовать на трассе Северного морского пути.

Северный флот РФ Арктика остров Котельный море Лаптевых
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