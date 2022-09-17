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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Северный флот провел учения сил ПВО в Арктике

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот провел учения с дислоцированным на Новой Земле полком ПВО, оснащенным зенитными ракетными системами С-400, сообщили в субботу в пресс-службе флота.

"С полком противовоздушной обороны Северного флота, дислоцируемым на архипелаге Новая Земля, проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, "в ходе выполнения учебной задачи боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей условного противника, проведен противовоздушный бой с имитированными пусками зенитных управляемых ракет". Как отмечается в сообщении, "средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены".

Роль условного противника выполнили корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К армии ВВС и ПВО Северного флота.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Предназначена для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

Северный флот Арктика С-400
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