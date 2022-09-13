Россельхознадзор заявил об увеличении ввоза импортных ветпрепаратов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Россия наращивает выпуск отечественных ветпрепаратов и увеличивает ввоз импортных, информация об их дефиците некорректна, сообщает Россельхознадзор. Так ведомство комментирует появившиеся в СМИ сообщения о нехватке лекарств для животных.

"По данным ФГИС "Ветис", ввоз в РФ лекарственных препаратов для ветеринарного применения с начала 2022 года не только не упал, но имеет тенденцию к увеличению", - подчеркивает ведомство. Так, за 8 месяцев ввезено на 16% больше антибиотиков, чем за аналогичный период прошлого года, и на 25% больше вакцин для ветеринарного применения.

Растет и производство отечественных препаратов. В первом полугодии выпущено 107 млн упаковок ветпрепаратов (в том числе 7,2 млрд доз вакцин) против 81 млн упаковок за аналогичный период прошлого года (рост на 30%).

"Россельхознадзор в 2022 году не вводил никаких ограничений на ввоз в Российскую Федерацию и оборот на ее территории зарубежных лекарственных препаратов, поэтому любой дефицит зарубежных препаратов на российском рынке является искусственно созданным зарубежными производителями", - говорится в сообщении.

Вместе с тем служба отмечает, что в настоящее время поставки импортных ветеринарных препаратов, в том числе производства США и европейских стран, налаживаются, спад поставок отмечался только в марте-апреле 2022 года.

Россельхознадзор также сообщает, что в ходе совещаний с представителями крупных зарубежных компаний, ведущих производство и поставки в РФ лекарственных препаратов для ветеринарного применения, было заявлено о готовности продолжать поставки всего перечня лекарственных препаратов, имеющегося в портфелях экспортеров.

Отмечается, что для оперативного решения вопросов, связанных с оборотом ветпрепаратов в РФ, Минсельхоз в марте этого года сформировал оперативный штаб по вопросам развития рынка препаратов для ветеринарного применения, а также создал рабочую группу по ситуации на рынке таких препаратов.

Согласно сообщению, Минсельхоз ежегодно закупает и поставляет в регионы порядка 75 наименований лекарственных средств для ветеринарного применения и средств диагностики для проведения диагностических исследований и профилактической вакцинации животных против заразных болезней животных.

"Вакцинация животных от особо опасных болезней - ящура, сибирской язвы, бруцеллеза, бешенства, классической чумы свиней, лептоспироза, проводимая в том числе за счет средств федерального бюджета, осуществляется исключительно иммунобиологическими лекарственными препаратами отечественного производства", - уточняет Россельхознадзор.

Кроме того, к настоящему времени подано 15 заявлений о государственной регистрации ветпрепаратов по ускоренной процедуре государственной регистрации.