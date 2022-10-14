Россельхознадзор остановил ввоз продукции птицеводства из Нидерландов и Чехии из-за гриппа птиц

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 14 октября останавливает поставки в РФ инкубационных яиц и другой птицеводческой продукции из Чехии и Нидерландов из-за гриппа птиц.

"В странах Европы продолжает ухудшаться эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц. За 8 месяцев 2022 года, по данным европейской системы ADIS, зарегистрировано более 4 тыс. очагов гриппа птиц, уничтожены десятки миллионов птиц, производство мяса, яиц в наиболее пострадавших странах сокращается, а цены растут", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ветеринарные службы некоторых европейских стран, в том числе Нидерландов, выпустили заявления о том, что болезнь может стать эндемичной. В Голландии о новых вспышках гриппа птиц ветеринарная служба информирует практически каждый день.

"Обеспокоенный таким положением дел Россельхознадзор запросил материалы, подтверждающие эффективность системы ветеринарного контроля за распространением болезни, у компетентных органов ряда стран ЕС со сроком предоставления до конца сентября 2022 года. В связи с отсутствием ответов от ветеринарных служб Нидерландов и Чехии, а также гарантий обеспечения безопасности поставок птицеводческой продукции, Россельхознадзор с 14 октября 2022 года вынужден приостановить ввоз из этих стран на территорию России инкубационных яиц и других птицеводческих товаров", - говорится в сообщении.

С учетом высокого риска заноса гриппа птиц из этих стран рассмотрение вопроса возобновления поставок продукции возможно после разрешения сложившейся ситуации.

Как говорится в пресс-релизе со ссылкой на сообщение Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA), птичий грипп был диагностирован у кур-несушек в Вилдерванке, в Гронингене и у бройлеров в Зюйдволде, 43 тыс. птиц уничтожены. "По данным The Guardian, в результате более чем 600 вспышек всего забито 3,7 млн кур, уток и индеек", - отметил Россельхознадзор.

Фактически запрет касается в основном инкубационных яиц и другого племенного материала, поскольку поставки мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран ЕС запрещены с августа 2014 года в рамках российского продовольственного эмбарго.