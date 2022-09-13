В НИИ гриппа разработали назальную вакцину против гриппа и COVID-19

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Назальную вакцину, которая одновременно будет защищать от гриппа и коронавируса, разработали в Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А.Смородинцева Минздрава России, в настоящее время проводятся клинические исследования препарата, сообщил директор НИИ Дмитрий Лиознов.

"У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. То есть это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат еще защищает от гриппа", - сказал Лиознов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в настоящее время в НИИ обосновывают и показывают эффективность против коронавируса, но уже следующее исследование будет проводиться на эффективность против гриппозной инфекции.

"Вакцина для интраназального применения, и надеемся, что в следующем году она уже будет доступна для всех", - добавил директор НИИ гриппа.