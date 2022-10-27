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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V" стала доступна в Москве

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Возможность привиться от COVID-19 назальным вариантом вакцины "Спутник V" появилась в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы начали поставки назальной вакцины "Спутник" в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса - по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице", - цитирует Ракову официальный сайт столичной мэрии в четверг.

На сайте уточняется, что желающим привиться вакциной такого вида в течение двух часов после вакцинации необходимо воздержаться от чихания, за сутки до введения вакцины и в течение недели после воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, не курить за час до и час после вакцинации.

Назальная вакцина "Спутник" рекомендуется для ревакцинации от COVID-19, поскольку она выступает "бустером" для уже имеющегося иммунитета - создает "местный" иммунитет.

1 апреля текущего года Минздрав РФ зарегистрировал первую назальную вакцину от COVID-19 Центра им. Гамалеи. Вакцина так же, как и "Спутник V" (вводится внутримышечно), состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть - в режиме "прайм-буст".

Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва
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