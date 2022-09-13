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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Вопрос бюджета станет одним из ключевых в работе Госдумы на ближайшие месяцы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии нижней палаты сообщил о состоявшейся встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, а также рассказал, что станет ключевым вопросом повестки работы Госдумы на ближайшее время.

"Вчера состоялась встреча с нашим президентом", - сказал Володин на открытии сессии во вторник.

В ходе встречи он рассказал о подготовке к осенней сессии и приоритетной повестке Госдумы.

"Президент просил передать депутатам пожелания успешной работы в интересах граждан страны, чтобы у нас все получалось", - сказал спикер.

Володин добавил, что именно поддержка президента "позволяет нам многие вопросы решать, особенно в наше непростое время".

Он также отметил, что одним из ключевых вопросов повестки на ближайшие месяцы станет бюджет на следующий год и плановый период 2024 и 2025 гг; проект бюджета будет внесен в Госдуму до 1 октября.

Володин обратил внимание, что по итогам работы за прошедшее время в правительстве с большим вниманием стали относиться к предложениям Госдумы, которые высказываются в ходе внесения и обсуждения бюджета.

Госдума Вячеслав Володин
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