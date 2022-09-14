Мишустин предложил осторожно расширять бюджетное стимулирование

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Осторожное расширение бюджетного стимулирования в ближайшие годы позволит обеспечить снижение кредитных ставок в экономике, но при этом необходимо контролировать рост бюджетных расходов, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Он сказал это на совещании правительства по проекту трехлетнего бюджета.

"В текущих условиях особенно важно аккуратно подходить к прогнозированию, не опираться в оценках на нереалистичные предпосылки и принимать новые расходные обязательства, исходить из возможностей, а не иллюзий. На этом фоне осторожное расширение бюджетного стимулирования позволит быстрее обеспечить снижение кредитных ставок в экономике, а значит, развитие частного сектора", - сказал он.

При этом, по его словам, нужно строго контролировать рост расходов. "Это позволит сохранить сбалансированность бюджета и избежать повышения инфляции, потери макроэкономической стабильности. Уверен, что накопленный за многие годы опыт и сформированный фундамент позволит справиться с этими задачами. У нас достаточно ресурсов, чтобы после определенного периода адаптации возобновить поступательное развитие", - добавил он.

"Для этого каждый бюджетный рубль должен расходоваться максимально эффективно, стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать людям, прежде всего наиболее уязвимым слоям населения, с другой. Все намеченные социальные обязательства должны и будут выполнены", - сказал также Мишустин.

По его словам, на доработку проекта бюджета осталось не так много времени. "Мы сегодня пройдемся по всем оставшимся развилкам в проекте главного финансового документа страны. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу над всем бюджетным пакетом, чтобы уже в начале следующей недели доложить об этом президенту, в том числе, и об исполнении всех его поручений, а затем рассмотреть на бюджетной комиссии, после чего принять на заседании правительства", - заключил премьер.

Говоря об условиях, в которых разрабатывается проект бюджета, Мишустин отметил, что риски никуда не делись, "выдавливание" России с рынков продолжится и это необходимо учитывать при работе над проектом.

Срок внесения проекта бюджета на следующие три года в Госдуму в 2022 году был смещен с 15 сентября на 1 октября.

Изначально в законе о бюджете на 2022-2024 годы на 2023 год был запланирован профицит в размере 299,1 млрд рублей (0,2% к ВВП), на 2024 год - дефицит в объеме 522,7 млрд рубм (0,3% к ВВП). Позже Минфин оценивал возможный дефицит в 2023 году в 1,591 трлн рублей, в 2024 году - 1,413 трлн рублей, в 2025 году - до 1,358 трлн рублей. Это соответствует 1,2%, 1,1%, 0,9% и 0,8% прогнозного ВВП соответственно. Оценки на 2022 и 2023 годы при этом не учитывают трансферты на компенсацию отсрочки по страхвзносам за II и III кварталы текущего года (с их учетом дефицит 2022 года будет больше, а в 2023 года - меньше).