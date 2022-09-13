Единые стандарты образования в России распространят и на частные школы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения должно разработать единый стандарт федеральных общеобразовательных программ (ФООП) для российских школ к 1 января, а применяться они будут с 1 сентября 2023 года, в том числе в частных школах, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Госдума принимает этот проект оперативно, в частности, принимаем сроки для Министерства просвещения - подготовить федеральные основные общеобразовательные программы к первому января 2023 года", - сказала Казакова во вторник журналистам.

Соответствующая поправка будет внесена ко второму чтению уже сегодня, добавила она.

При этом, уже к новому учебному году образовательные учреждения должны быть подготовлены к использованию программ, сказала глава комитета.

По ее словам, на основе ФООП должны работать и частные школы. "Все школы работают по государственной аккредитации, они должны придерживаться всех федеральных основных общеобразовательных программ. Воспитательные программы и в частных школах также должны быть реализованы", - отметила Казакова.

По ее словам, "образование детей не должно зависеть от кошелька их родителей".

Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о введении единых общеобразовательных программ для школ. Как ожидается, во втором и третьем чтениях он будет принят думой уже в среду.

Законопроект (192680-8) предусматривает введение единых для РФ федеральных основных общеобразовательных программ. При этом обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" при реализации образовательной программы начального общего образования.

"Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" станут обязательными при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Будет также разработана федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.