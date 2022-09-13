Госаккредитацию образовательной деятельности переведут в электронный вид

Также станет электронной процедура признания иностранного образования

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Аккредитация образовательной деятельности и признание иностранного образования или квалификации будут полностью переведены в электронный вид с 1 января 2023 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Госдума 13 сентября приняла в первом чтении соответствующие поправки в федеральный закон "Об образовании", отметили в ведомстве.

Когда поправки вступят в силу, получатели этих государственных услуг будут освобождены от необходимости получать бумажное свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности и свидетельство о признании иностранного образования и квалификации.

Законопроект также сокращает сроки предоставления госуслуги по государственной аккредитации образовательной деятельности со 105 календарных дней до 25 рабочих дней и дает возможность образовательной организации представлять для ее поведения электронные документы, подписанные электронной подписью. Срок предоставления госуслуги по признанию иностранного образования не изменится и будет составлять 45 дней.

Также законопроект устанавливает двухлетний срок временной аккредитации образовательной деятельности для новых образовательных программ, по которым установлены контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных средств. Сейчас такая временная аккредитация выдается на один год.