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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, появятся в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники, сообщили в Рособрнадзоре.

"После внесения изменений во ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт - ИФ) требуется внесение соответствующих изменений в рабочие программы и учебники по истории. В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами", - отметили в пресс-службе Рособрнадзора во вторник.

Сроки реализации данных задач, как уточнили в ведомстве, традиционно устанавливает Минпросвещения РФ.

Ранее Минпросвещения РФ внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Среди изменений – изучение на уроках истории специальной военной операции на Украине. Также по учебному предмету "История", согласно документу, требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: "понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РФ как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ - начала ХХI века".

Рособрнадзор Минпросвещения РФ
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