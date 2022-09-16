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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Российским школам не оставят возможности выбирать учебники

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения утвердит федеральный перечень школьных учебников, так что по каждому предмету останется только один учебник, кроме истории, сообщил на онлайн-встрече с заместителем секретаря Генсовета "Единой России" Анной Кузнецовой министр просвещения Сергей Кравцов.

"По-моему, сегодня должны подписать, если уже не подписали, должны подписать новый перечень учебников, где фактически остался один учебник по каждому предмету, самый лучший. За исключением истории, там отдельное решение было, связанное с историко-культурным стандартом", - сказал он и отметил, что все учебники проходят тщательную экспертизу.

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, в котором "авторские права на учебники (закрепляются) за РФ, и фактически будет государственный заказ на учебники и методические пособия", напомнил он.

"В этом отношении мы, контролируя этот процесс, будем уверены в содержании учебников, как это и было в Советском Союзе, когда учебники разрабатывали специальные научные коллективы, академики педагогических наук", - добавил Кравцов, отметив, что некоторые из тех учебников до сих пор остаются востребованными преподавателями.

Сергей Кравцов Минпросвещения Анна Кузнецова Единая Россия
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