Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Представители туротрасли призвали изменить механизм взимания курортного сбора

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Курортный сбор в регионах не должен взиматься круглогодично, кроме того, до его введения следует сначала разобраться с проблемой теневого рынка объектов размещения, считают эксперты турбизнеса.

"Мое твердое убеждение, что если за рубежом курортный сбор взимается с иностранных гостей в период высокого сезона, а у нас круглый год и с россиян, то это больше похоже на налог на отдых. В моем представлении надо определить периоды высокого сезона, и в этот момент можно взимать курортный сбор", - сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в первую очередь необходимо легализовать объекты размещения – гостевые дома, частный сектор, чтобы операторами курортного сбора были не только классифицированные отели, а все участники рынка. И только потом рассматривать вопрос курортного сбора, оставляя право на его введение регионам.

С ним согласился исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"У нас есть большая нерешенная проблема с огромным теневым рынком, который в разных регионах представлен. С них ничего государство собрать не может. Мне кажется, первично нужно навести порядок и вывести из тени участников туриндустрии, а потом вводить курортный сбор", - уточнил эксперт.

Как отметил Уманский, ключевая причина разногласий по курортному сбору лежит в нелогичном и неправильном распределении доходов от туризма в местный и федеральный бюджет.

"Сейчас регионы, которые остро нуждаются в финансировании для того, чтобы развивать туризм на своих территориях, оказываются в ситуации, когда от туризма они почти ничего не получают. В свою очередь, федеральный центр требует от них развития, постоянной гонки в направлении ускорения участия в туротрасли. Конечно, для этого им нужны источники финансирования. Безусловно, национальный проект, который сейчас реализуется Ростуризмом, отчасти решает эту проблему. Но напрямую операционных доходов от туризма регионы зачастую не получают. В этой связи регионам и был предложен инструмент курортного сбора, который они могут использовать и собирать деньги себе в бюджет от приезжающих туристов", - пояснил эксперт.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила, что курортный сбор не планируется внедрять как обязательный налог. "Мы говорим о возможности региона использовать такой инструмент, в том числе для распределения потоков, для других каких-то своих целей. Мы считаем, что сами регионы должны определять формат использования курортного сбора для своих целей. Они сегодня могут его применять, а завтра от него отказаться. Это гибкая система", - заключила она.

В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора - от 10 до 100 рублей на человека в сутки. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов – обустройство городов, очистку пляжей и другие нужды. В эксперименте принимали участие Краснодарский край, Алтай, Крым и Ставропольский край.

Российский союз туриндустрии РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Берлин сообщил о полуторачасовом разговоре Путина и Шольца об Украине

Военные РФ за сутки не зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня

В ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники

В ЕГЭ включат вопросы по спецоперации после внесения изменений в учебники

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Пожелавших покинуть Харьковскую область украинских учителей эвакуировали в Россию

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

В Думе предложили дать иностранцам возможность анонимно покупать цифровую валюту РФ

Слушания по теме запрета пропаганды ЛГБТ могут пройти в Думе в октябре-ноябре

Слушания по теме запрета пропаганды ЛГБТ могут пройти в Думе в октябре-ноябре
Дипломатическое противостояние

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о массированных ударах по подразделениям ВСУ на всех направлениях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });