В новом законопроекте о курортном сборе учтен опыт Ставрополья

Законопроект предусматривает расширение зоны взимания этого сбора

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ставропольский край внес свои предложения в законопроект Министерства эконмического развития о курортном сборе в России, регион рассчитывает на его скорое принятие, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Сысоев.

"В Минэкономразвития РФ подготовлен проект нового закона о постоянном курортном сборе, он разработан по той же схеме, которая сейчас реализуется (в рамках эксперимента по взиманию курортного сбора - ИФ) на Ставрополье", - сказал он.

По его словам, в проект закона вошла часть предложений Ставрополья по увеличению собираемости сбора и уменьшению неплательщиков.

"Новый законопроект будет предполагать право взимания курортного сбора на всех территориях, в том числе туристических. Такие задумки есть. Тем самым расширяется зона (взимания курортного сбора - ИФ) и для Ставрополья. У нас много привлекательных мест есть, где можно и нужно развивать туризм. И курортный сбор пойдет на пользу муниципальным образованиям", - отметил Сысоев.

"Надеемся, что законопроект будет вскоре внесен в Думу, в этом году получим результат, и курортный сбор будет продлен. Мы со своей стороны делаем все для этого необходимое", - заявил он.

После успешного эксперимента по взиманию курортного сбора в регионе губернатор Владимир Владимиров поставил задачу добиться его продления, напомнил министр и добавил, что правительство и Дума Ставрополья "проделали огромную работу, инициировав продление действия взимания курортного сбора".

По его словам, предложения Ставрополья в проект закона поддержали уже двадцать регионов.

Ставропольский край за весь период действия эксперимента с 2018 года получил 1 136 млн рублей курортного сбора, что составляет более половины от общей суммы в 2 млрд 126 млн рублей, собранных во всех регионах-участниках, добавил министр.

За эти средства в городах Кавказских Минеральных Вод были реализованы 75 проектов по улучшению курортной инфраструктуры. Всего сбор в регионе оплатили более 2,5 млн человек.

Как сообщил накануне губернатор Владимиров, в регионе сформированы планы по работе с курортным сбором на 2023 год. Продолжится благоустройство Лечебного парка в Ессентуках, парка имени Станислава Говорухина в Железноводске, общественных пространств в Пятигорске и Кисловодске.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года.

В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора - от 10 до 100 рублей на человека в сутки. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов - обустройство городов, очистку пляжей и другие нужды. В эксперименте принимали участие Краснодарский край, Алтай, Крым и Ставропольский край.

Правительству РФ с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных субъектах РФ курортного сбора поручено разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего предоставление субъектам РФ права введения курортного сбора, средства от которого будут использоваться в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований.