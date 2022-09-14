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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет, находясь в командировке в Хабаровском крае, сообщил "Интерфаксу" обозреватель издания Александр Гамов.

"Владимир Николаевич умер. Подозрение на инсульт. Он находился в командировке в Хабаровском крае. Сейчас мы организуем его вывоз в Москву", - сказал Гамов.

"Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", - говорится в телеграм-канале издания.

Советский и российский журналист, репортер, медиаменеджер Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954года в Хабаровске, в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 1976 году собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1981 года работал собственным корреспондентом газеты "Советская Россия". В 1985 году вернулся в газету "Комсомольская правда" на должность заместителя редактора отдела. Позднее был избран членом редколлегии, затем заместителем главного редактора. В 1992 году общим собранием акционеров избран главным исполнительным директором Акционерного общества "Комсомольская правда", в мае 1997 года избран на должность главного редактора "Комсомольской правды" - председателя совета директоров.

Член Международной ассоциации издателей (WAN) с 1996 года. В 2014 году награжден Орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, в 2018 году стал заслуженным журналистом РФ.

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