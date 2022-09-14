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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Главред "Комсомольской правды" Сунгоркин умер в Приморье во время автопробега

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, скончавшийся в Приморье в возрасте 68 лет, участвовал в автопробеге по следам экспедиции исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщается на сайте "Комсомольской правды во Владивостоке".

Согласно сообщению, после участия в Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке, Сунгоркин с журналистами издания отправился через Приморье, чтобы проехать почти 2 тыс. км на автомобилях по следам Арсеньева по маршруту Владивосток - Чугуевка - Кавалерово - Дальнегорск - Терней, река Амгу - Мельничное - Дальнереченск - Хабаровск.

Автопробег был приурочен к 150-летию со дня рождения великого путешественника и исследователя.

Команда автопробега успела преодолеть половину пути. В среду поступило сообщение о том, что у Сунгоркина случился инсульт. Через некоторое время стало известно, что он скончался. Трагедия произошла в селе Мельничное Красноармейского района, сообщает издание.

Комсомольская правда Владимир Сунгоркин Приморский край
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