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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Госкорпорации по ОрВД сменился гендиректор

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректором ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД; подведомственна Росавиации) назначен руководитель самарского филиала организации Дмитрий Бобылев, сообщила Росавиация.

Он сменил Владимира Гульченко, исполнявшего обязанности главы госкорпорации в течение 2022 года.

Глава Росавиации Александр Нерадько 14 сентября представил Бобылева коллективу.

Бобылев работал на различных должностях в ГК по ОрВД, в том числе руководил ее филиалом "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири" и до сентября 2022 г. - филиалом "Аэронавигация Центральной Волги".

ГК ОРВД Росавиация Дмитрий Бобылев Владимир Гульченко Александр Нерадько
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