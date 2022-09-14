В Госкорпорации по ОрВД сменился гендиректор

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректором ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД; подведомственна Росавиации) назначен руководитель самарского филиала организации Дмитрий Бобылев, сообщила Росавиация.

Он сменил Владимира Гульченко, исполнявшего обязанности главы госкорпорации в течение 2022 года.

Глава Росавиации Александр Нерадько 14 сентября представил Бобылева коллективу.

Бобылев работал на различных должностях в ГК по ОрВД, в том числе руководил ее филиалом "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири" и до сентября 2022 г. - филиалом "Аэронавигация Центральной Волги".