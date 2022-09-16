Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

На поддержку системы организации воздушного движения в России выделено еще 15 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительные 15 млрд рублей на поддержку ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации), сообщает сайт кабинета министров со ссылкой на распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов. При необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование", - говорится в сообщении.

Решение о поддержке системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничений Мишустин анонсировал 12 сентября, 15 сентября оно было одобрено на заседании правительства и подписано.

Мишустин на совещании отмечал, что в общей сложности на поддержку системы организации воздушного движения в этом году может быть предусмотрено дополнительное финансирование в 25 млрд руб.

Михаил Мишустин ОрВД Росавиация правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Нефть подешевела более чем на 4% на ожиданиях ослабления спроса

Страховщики ОСАГО оценили среднее удорожание полиса для физлиц в 12-15% к концу года. Обзор

Страховщики ОСАГО оценили среднее удорожание полиса для физлиц в 12-15% к концу года. Обзор

Международные резервы РФ с 2 по 9 сентября сократились на $4,5 млрд

Экспорт газа из РФ в ЕС в 2022 году сократится на 50 млрд кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });