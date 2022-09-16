На поддержку системы организации воздушного движения в России выделено еще 15 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительные 15 млрд рублей на поддержку ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации), сообщает сайт кабинета министров со ссылкой на распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов. При необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование", - говорится в сообщении.

Решение о поддержке системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничений Мишустин анонсировал 12 сентября, 15 сентября оно было одобрено на заседании правительства и подписано.

Мишустин на совещании отмечал, что в общей сложности на поддержку системы организации воздушного движения в этом году может быть предусмотрено дополнительное финансирование в 25 млрд руб.