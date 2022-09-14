Попова сообщила, что Россия уходит от еще одной волны коронавируса

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в России с коронавирусом COVID-19 управляемая, заболеваемость идет на спад. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая. Мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на где-то начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель. Течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса, он очень контагиозный, но течение изменилось", - сказала Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Роспотребнадзора отметила, что случае с циркулирующими в РФ вариантами штаммов "омикрон" у заболевших почти не наблюдается первичных пневмоний, потери обоняния, а также ухудшения состояния, требующего госпитализации в отделения реанимации. "Это говорит о том, что это другой вариант вируса, но он очень быстро распространяется", - сказала она.

Волна "омикрона" сейчас уходит в регионы. По словам Поповой, если раньше распространение было в центральной части и в столичных городах – Москва, Московская область и Санкт-Петербург, то "сейчас здесь идет снижение, и волна уходит в регионы". В эту волну "первыми испытали натиск нового коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5 ещё и дальневосточные регионы, которые уже тоже к началу сентября начали уходить в снижение".

По итогам прошлой недели продолжается рост в 50 регионах, в 27 регионах наблюдается снижение заболеваемости. "И снижение достаточно интенсивное – по Московской области и по Москве", - уточнила Попова. Ещё в восьми регионах ситуация стабилизировалась, там "пока нет снижения, но они вышли на плато".

Глава Роспотребнадзора отметила, что "притока госпитализаций нет, прирост за последнюю неделю был небольшой".

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.