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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Попова не исключила рост заболеваемости COVID-19 в России в сентябре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила нового роста заболеваемости коронавирусом в осенний период, он может быть связан с возвращением граждан из отпусков и детей со школьных каникул.

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"Благодаря реализуемой тактике борьбы с COVID-19 Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди стран мира. Но... ковид не уходит. В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись", - сказала Попова в интервью "Российской газете".

Она также отметила, что по итогам 36-й недели года в России зарегистрировано 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 3,4% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей зарегистрировано в 38 регионах. Рост заболеваемости в 50 регионах. Снижение - в 27.

Доминирующим штаммом, по словам главы Роспотребнадзора, остается подвариант штамма "омикрон" ВА.5.

"Тяжелых форм заболевания заметно меньше. Лечение в основном амбулаторное. Но противоковидная бдительность актуальность не утрачивает", - добавила Попова.

В России с июля отмечался подъем заболеваемости COVID-19. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

16 августа Роспотребнадзор сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

Хроника 09 января 2020 года – 15 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова
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