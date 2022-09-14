При взрыве упавшего летательного аппарата в Ставрополье пострадал пожарный

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный летательный аппарат, который упал в Туркменском округе Ставропольского края, взорвался, когда его осматривали спасатели, сообщили в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы региона (ПАСС СК). Ранения и ожоги получил сотрудник этой службы.

"Прибывшие к месту происшествия пожарные осуществляли разведку пожара. В этот момент произошел взрыв. Стоящий на почтительном расстоянии от места происшествия сотрудник пожарной части 174 ПАСС СК пострадал в ходе взрыва и был госпитализирован. Он получил осколочное ранение руки и ноги, а также ожог лица", - отмечается в пресс-релизе.

Врачи оценили состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

"Специалисты разбираются, что за летательный аппарат потерпел крушение и по каким причинам", - уточнили в ПАСС.

В МЧС края ранее сообщили, что неизвестный аппарат упал у села Кендже-Кулак, информация об этом поступила в 17:05 по Москве. На место направились 16 человек и техника.