Губернатор Ставрополья заявил о пяти пострадавших из-за падения летательного аппарата

Среди пострадавших есть ребенок

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В результате возгорания и взрыва неизвестного летательного аппарата, который днем упал у села Кендже-Кулак в Ставропольском крае, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок - угрозы жизни нет, их наблюдают врачи", - сообщил он во "ВКонтакте".

По словам губернатора, компетентные службы разбираются в происшествии: на месте находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

В администрации Туркменского округа "Интерфаксу" уточнили, что летательный аппарат упал в поле, угрозы населению нет. Четверо пострадавших - это "очевидцы, которые прибыли посмотреть, что произошло".

"Четыре человека приблизились, решили посмотреть, что произошло, и пострадали, но их жизни угрозы никакой нет", - сказал собеседник агентства.

В МЧС края ранее сообщили, что в 17:05 по Москве получили сигнал, что у селя Кендже-Кулак в Туркменском районе упал неизвестный летательный аппарат. На место выдвинулись 16 сотрудников МЧС и техника.

Вскоре в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы региона рассказали, что пострадал один их сотрудник. Когда спасатели МЧС и этой службы проводили разведку пожара на месте происшествия, произошел взрыв. Стоявший поодаль сотрудник пожарной части получил осколочные ранения и ожог лица, его доставили в больницу.