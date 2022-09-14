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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным во вторник не увидел изменений в позиции Москвы по Украине, однако считает важным продолжать диалог.

Он сообщил об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Ее транслировали грузинские телеканалы.

"И я не увидел, чтобы появились новые позиции, но все же разговор друг с другом важен", - заявил Шольц.

Канцлер отметил, что считает важным также сказать, "что Россия должна уйти из Украины, должна вывести войска из Украины, чтобы миру в регионе был дан шанс, и с каждом днем становится все яснее, что это единственная перспектива и об этом мы должны говорить, и я это и сделал".

После этой полуторачасовой телефонной беседы пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что Шольц призвал Путина как можно скорее добиться дипломатического урегулирования ситуации на Украине и прекращения огня, полностью вывести российские войска с украинской территории и обеспечить беспрепятственный доступ Международного Комитета Красного Креста к пленным.

Также он призвал Путина избегать шагов, ведущих к эскалации ситуации на Запорожской АЭС.

Кроме того, темой разговора стала продовольственная ситуация в мире. В заявлении говорится, что канцлер ФРГ отмечал важность зерновой сделки, действующей под эгидой ООН, и призывал Путина "выполнять ее в полном объеме".

В Кремле подтвердили круг обсуждавшихся тем и рассказали, что в этом разговоре Путин обратил внимание Шольца на нарушения украинской стороной международного гуманитарного права и обстрелы городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре. Также он рассказал канцлеру о постоянных ракетных ударах Украины по ЗАЭС.

При обсуждении "стамбульских договоренностей" Путин выразил озабоченность в связи с тем, что нет отмены препятствий к экспорту российского зерна и удобрений, хотя эти договоренности были приняты в пакете с соглашением по вывозу морем украинского зерна. Также он заявил, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.

Олаф Шольц Украина Германия Владимир Путин Грузия Запорожская АЭС
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