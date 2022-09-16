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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Российское посольство обвинило США в искажении ситуации на продовольственных рынках

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в попытках исказить реальную картину на мировых продовольственных рынках и в "однобокой подаче" сути "стамбульской сделки" по экспорту украинской и российской сельхозпродукции.

Так дипмиссия прокомментировала заявления, прозвучавшие на последнем брифинге в Госдепе.

"Администрация США снова пытается "замылить" реальную картину происходящего на мировых продовольственных рынках. Обвинения в адрес России, прозвучавшие сегодня на брифинге в госдепе, в причастности к ухудшению глобальной продбезопасности и повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры на Украине безосновательны. Неоднократно аргументированно объясняли, что продовольственные проблемы вызваны, прежде всего, дисбалансами в глобальной экономике, в том числе системными ошибками властей западных стран. Антироссийские санкции только подстегнули негативные тенденции", - объяснили в посолльстве.

Говоря о "зерновой сделке", дипломаты напомнили, что представители Запада и США обосновывали восстановление зернового экспорта из украинских портов необходимостью предотвратить голод в беднейших странах.

"Теперь же американцев поразил склероз, и они в упор не замечают, что большая часть судов разгружается в европейских государствах (44%), а не в действительно нуждающихся - Джибути, Йемене, Кении, Ливане, Сомали, Судане (8%). Заодно здесь старательно обходят молчанием меморандум между Россией и ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Пытаются таким образом скрыть, что из-за санкций реальных подвижек с налаживанием российского агроэкспорта не наблюдается. К примеру, сотни тысяч тонн отечественных удобрений буквально застряли в странах ЕС. Мы предложили передать их нуждающимся странам бесплатно, но даже такой, чисто гуманитарный вопрос не может найти решение", - заявляет посольство.

Россия является ответственным поставщиком и продолжит добросовестно исполнять свои обязательства по международным контрактам в части агропромышленного экспорта, энергоносителей и другой критически важной продукции, отмечает диппредставительство.

"Призываем США прекратить попытки помешать этому", - подчеркивает посольство.

МИД США Госдепартамент Украина
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