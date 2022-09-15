Россияне во время "осеннего кешбэка" купили путешествий по РФ на 14,3 млрд руб.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы в рамках осеннего этапа продаж с 25 августа по 10 сентября приобрели путешествий по России с кешбэком на 14,3 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Поездок куплено на 14,3 млрд рублей, а сумма кешбэка предварительно составила чуть более 2,7 млрд рублей. Таким образом граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень", - написала она в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что за две недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тыс. человек, и это рекордная цифра за такой короткий срок.

"Программа очень здорово поддерживает спрос в межсезонье – а значит и занятость, рабочие места. Бронирования вырастают в среднем в три раза. На сентябрь были очень популярны круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. Помимо осенних поездок активно шли бронирования на горнолыжные курорты - в лидерах Красная Поляна и Шерегеш", - отметила глава Ростуризма.

По информации ведомства, помимо традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, высоким спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье.

Отправиться в поездки, приобретенные в рамках программы, туристы смогут с 1 октября по 24 декабря.

В рамках программы россияне могли приобрести туры по России и размещение в отелях у ее участников с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Впервые в этом году для регионов Дальнего Востока предельный кешбэк был увеличен до 40 тыс. рублей, если туристы бронировали отдых напрямую в отелях и санаториях. Его доля при этом составляла также 20%.

Правительство РФ выделило на проведение осеннего этапа в рамках нацпроекта по развитию туризма 3 млрд рублей.