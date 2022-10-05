В продаже появились горящие туры в Турцию и Египет после спада спроса на 80%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Снижение спроса на туры в Турцию и Египет в конце сентября привело к падению цен на путевки, скидки достигают 50%, сообщил "Интерфаксу" вице-президент "Альянса турагентств", гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"В конце сентября продажи туров за границу, прежде всего в популярные и доступные российским туристам Турцию и Египет, упали на 80%. Из России в Турцию и Египет летает немало рейсов, поэтому, когда продажи стали падать, а количество рейсов не сократилось, туроператоры и авиакомпании стали снижать цены на путевки. Они упали примерно на 50%. Еще одно востребованное направление - ОАЭ - потеряло в цене не так много, не более 20%", - рассказал он.

По его данным, с октября продажи туров постепенно восстанавливаются, примерно на 5% каждый день. "Если все так и пойдет, то к 10 октября будет уже плюс 50%", - уточнил Мкртчян.

Он полагает, что такое сильное сокращение цен и появление горящих путевок не будет долгим, цены пойдут вверх после 20-25 октября.

Ранее крупные туроператоры сообщили "Интерфаксу", что за последние дни продажи туров за рубеж начали расти.