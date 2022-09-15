Думский комитет поддержал законопроект об упрощенной идентификации в страховании

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который позволяет страховым компаниям расширить перечень договоров, заключаемых без идентификации клиента с уплатой страховой премии до 40 тысяч рублей.

Положительное заключение на законопроект (№118994-8) размещено в электронной базе данных парламента.

Сейчас по договорам страхования жизни и инвестиционного страхования никакая идентификация не проводится при осуществлении операций по приему от клиентов – физических лиц страховых премий на сумму до 15 тыс. рублей; на сумму более 15 тыс. руб. проводится полная идентификация. Законопроект предлагает не проводить идентификацию на сумму до 15 тыс. рублей; при операциях по приему страховых премий на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. проводить упрощенную идентификацию; на сумму более 40 тыс. руб. проводить полную идентификацию.

В настоящее время по всем остальным видам страхования (кроме договоров страхования жизни и инвестиционного страхования, договоров ОСАГО и добровольного страхования средств наземного транспорта) никакая идентификация не проводится при осуществлении операций по приему страховых премий на сумму до 15 тыс. руб., на сумму более 15 тыс. руб. проводится упрощенная идентификация. Законопроект предлагает не проводить идентификацию на сумму до 40 тыс. руб., а на сумму более 40 тыс. руб. проводить упрощенную идентификацию.

По договорам ОСАГО и добровольного страхования средств наземного транспорта действующее регулирование не изменяется: никакая идентификация не проводится при осуществлении операций по приему от граждан страховых премий на сумму до 40 тыс. руб., а на сумму более 40 тыс. руб. проводится полная идентификация.

Комитет Госдумы отмечает, что проектируемые изменения допустимы, поскольку в соответствии с национальной оценкой рисков легализации преступных доходов страховой сектор находится в "умеренной зоне рисков".

"Предлагаемые изменения идентификационных порогов для операций по приему страховых премий существенно упростят процедуры взаимодействия клиентов со страховыми организациями и расширят возможности заключения договоров страхования в цифровом формате", - отмечается в заключении.

Законопроект также уточняет процедуру проведения идентификации выгодоприобретателя по договорам страхования. Сейчас договор страхования может быть заключен в пользу третьего лица, при этом обязательная идентификация выгодоприобретателя (согласно "антиотмывочному" закону) должна проводиться в момент заключения договора страхования, а согласно Гражданскому кодексу предусмотрено право страхователя в любое время на протяжении действия договора страхования заменить выгодоприобретателя.

"Учитывая изложенное, в связи с выявленной в рамках правоприменительной практики нецелесообразностью получения "промежуточных" сведений о выгодоприобретателях законопроектом предлагается определить, что при заключении договора страхования в пользу третьего лица выгодоприобретатель по такому договору будет подлежать идентификации в качестве клиента в момент выплаты ему страхового возмещения и (или) страховой суммы", - разъясняется нововведение в заключении комитета.

По мнению комитета, проектируемые изменения позволят избавить как клиентов и бенефициаров, так и страховые организации от избыточной административной нагрузки.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 27 сентября.